Del Pino no descarta irse de la U y apunta a su tensa relación con Rafael Dudamel

Luis del Pino Mago atraviesa un pésimo presente en Universidad de Chile. El lateral izquierdo pasó de titular a no ser considerado por Rafael Dudamel –apenas dos partidos jugados- y, para peor, no pudo ir a los trabajos de la Selección de Venezuela por negativa del técnico universitario.

En diálogo con el portal “En Cancha“, el ex Palestino no descartó abandonar la tienda universitaria debido a la inactividad que vive. “He estado en una situación bastante compleja como jugador en Universidad de Chile esta temporada, no he sido partícipe de ningún partido. Evidentemente, para mí es conveniente salir del club y para ellos también es conveniente que yo salga a final de temporada. Esto es un trabajo en conjunto para que eso se termine dando, para que yo salga de una mejor manera”, expresó.

“La selección es una vitrina muy buena para que salga del club. Estaba la posibilidad de ir unos días antes a la selección a cambiar un poco el ambiente dentro del entrenamiento, poder tener entrenamientos más competitivos. Solicité directamente al club, hablé con el entrenador de la selección, me dijo que no había ningún problema, pero el profesor me negó la posibilidad que fuera“, complementó el llanero en relación al ‘No’ que recibió para ir al combinado de su país.

Del Pino aprovechó la instancia para detallar su relación con Rafael Dudamel. “Cuando inicio la temporada, el profesor no contaba conmigo y evidentemente me tuve que quedar porque me avisaron el último día que terminó el libro de pases. Querían liberar el cupo de extranjero y el único mercado era Chile y Brasil, por lo que era difícil que una oportunidad saliera. No salió, las cosas sucedieron así. Desde lo deportivo, no sé si estaban buscando o no, nadie fue sincero conmigo y me lo dijeron, pero son situaciones que se presentan dentro del fútbol y solo queda respetar las decisiones del entrenador“, sentenció.