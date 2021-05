“Mago” Jiménez y su nueva oportunidad en la Roja: “Sí me lo esperaba, tenía muchas ganas de estar”

Tuvieron que pasar 4933 días para que Luis Jiménez volviera a ser nominado a un partido de la Roja en las Eliminatorias Sudamericanas. Su último encuentro en esta competición data del 21 de noviembre de 2007 cuando jugó 45 minutos en la derrota 3-0 ante Paraguay en el Estadio Nacional.

En diálogo con Deportes en Agricultura, el “Mago” destacó esta nueva oportunidad en la Selección. “La verdad es que después de la última nómina, sí me lo esperaba. Tenía muchas ganas de estar, estoy muy feliz y con muchas ganas de poder hacerlo bien si es que me toca jugar”, dijo.

“Cuando volví a Chile, lo veía bastante difícil porque había pasado muchísimo tiempo después de mi último llamado. Lo veía como algo muy lejano y difícil de que sucediera”, complementó el volante, quien volvió a ser alternativa producto de su buen nivel en Palestino, cuestión que llamó la atención de Martín Lasarte.

¿En qué puesto le acomoda más desempeñarse? “Será la que he estado usando las últimas dos veces que ido a la Selección con Lasarte, que es la de centrodelantero, posición que he utilizado en Palestino en la última parte del Campeonato pasado y me acomoda bastante. Ahora puede que exista la posibilidad de jugar en otra, pero estoy a disposición de lo que la gente de la Selección me pide y en la posición que sea. Intentaré hacerlo lo mejor posible”, cerró.