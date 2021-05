“A mí no me pesa la mochila de Esteban Paredes, aprendí mucho de él”

Con cuatro goles en siete partidos, Iván Morales vive un momento positivo en Colo Colo. Luego de un 2020 bastante complejo y marcado por hechos extra futbolísticos, el joven delantero quiere ser el nuevo referente ofensivo de los albos y, en diálogo con el portal En Cancha, detalló sus propósitos para este 2021.

“Yo lo único que quiero es seguir jugando, disputar la mayor cantidad de partidos, ser el ‘9’ titular todo el año y hacer la mayor cantidad de goles. En lo grupal, me encantaría salir campeón, lo merecemos. Es un grupo muy bueno y si hacemos las cosas bien como las estamos haciendo, podemos pelear el título, eso es lo que anhelamos todos y lo que quiero yo, personalmente”, dijo.

“No tengo una meta de goles, pero quiero hacer una gran cantidad en todo este año y estar entre los goleadores del Campeonato, eso sería un sueño para mí y esperemos lo pueda lograr”, complementó el atacante, quien no siente la presión de reemplazar al último ídolo del “Cacique”: Esteban Paredes.

“No. A Esteban nadie lo va poder reemplazar por todo lo que es y todo lo que hizo por el club y la verdad esa no es mi idea, yo solo quiero hacer las cosas bien y obviamente sabemos que Esteban es un gran jugador, pero yo estoy lo mío y espero seguir así. A mí no me pesa la mochila, aprendí mucho de él, lo tuve varios años de compañero y me sirvió bastante para la carrera que estoy haciendo”, cerró.