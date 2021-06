Marcelo Bielsa postula a un importante premio en Inglaterra

Sin dudas que Leeds United fue una de las revelaciones en la temporada de la Premier League. El cuadro de Marcelo Bielsa no sólo fue el único ascendido que mantuvo la categoría, sino que también estuvo muy cerca de clasificar a un torneo internacional.

Precisamente la campaña del conjunto de Yorkshire del Oeste tiene al rosarino en la lista de candidatos para ganar el premio al mejor técnico del año. Junto a él figuran Josep Guardiola (Manchester City), David Moyes (West Ham United), Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) y Brendan Rodgers (Leicester City).

La decisión final se tomará en base a la votación de los hinchas en el sitio web de la competición y la determinación de un panel de expertos.

Bossing it on the touchline 👔

Introducing your 5️⃣ nominees for @BarclaysFooty Manager of the Season!

Cast your vote ➡️ https://t.co/RLfIQsrbyV#PLAwards pic.twitter.com/fVh20ZzVDo

— Premier League (@premierleague) June 1, 2021