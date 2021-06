Bravo, los halagos a dos compañeros de Selección y un especial consejo para “Chupete”

Durante este domingo Claudio Bravo habló en conferencia de prensa y abordó el nivel con el cual Eugenio Mena y Gabriel Arias llegaron a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin ir más lejos, ambos fueron figuras en el subcampeonato de Racing Club en la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

“El nivel de Gabriel (Arias) y Eugenio (Mena) no me sorprende, porque los veo trabajar, veo las condiciones que tienen. Con Gabriel ya compartí en una nómina, cuando fuimos a España a jugar con Colombia, y no me sorprende, porque tiene condiciones excepcionales. A nivel de trabajo lo hace de una manera excelente. Sé la calidad de arquero que es. Y Eugenio también, sé de sobra la calidad de jugador que es”, dijo.

El capitán, además, comentó lo que será el partido contra Bolivia que se disputará el 8 de junio en San Carlos de Apoquindo. “Son un equipo fuerte, dinámico a la hora de presionar, buenos en la faceta del balón parado, tienen jugadores fuertes en ese aspecto. La principal misión en cada partido es obtener tres puntos. Si bien la clasificatoria está muy apretada, en algún momento te vas a separar, te va a dar una holgura en relación a los demás si sacas resultados. Además, hay que obtener las tres unidades para que el punto que conseguimos en Argentina sea importante, sino, no servirá de mucho”, aseveró.

El otrora guardavallas de Colo Colo también reveló que ve cuando puede el Campeonato Nacional y confesó el particular consejo que le dio a Humberto Suazo, de correcta temporada en Deportes La Serena. “En Primera, en Segunda, hay muy buenos jugadores. En Segunda lo que más me gusta es la sensación de igualdad, eso beneficia a los que quieran grandes cosas. Analizo mucho a los equipos, quedarme con un jugador en específico no, porque hay muchos chicos que quieren hacer las cosas bien. Ayer hablaba con Humberto Suazo de este tipo de cosas, gente de edad que transmite experiencia y tiene una calidad futbolística increíble. Le dije a él: “juega hasta cuando te dé la cabeza, porque calidad tienes””, cerró.