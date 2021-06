De capitán a capitana: las loas de Claudio Bravo a Christiane Endler

Claudio Bravo dejó atrás la patología odontológica que lo afectó durante el sábado y este domingo participó en la conferencia de prensa de la Roja, instancia donde elogió a su par Christiane Endler, quien se consagró campeona de la Division 1 Féminine de Francia junto al Paris Saint Germain.

“Lo que ha hecho Christiane es magnífico. Le mando un abrazo y la felicito. Me tocó vivir lo mismo que a ella y es complejo pegarse el salto de aquí a Europa. Ganar títulos y premios es complejo”, dijo.

“Hay dificultadores más allá de lo deportivo. Al no ser europeo, a veces no estás en el panorama como sí sucede con otros. Tienes que remar el doble. Me alegro mucho por ella. Muchas niñas van a soñar con hacer la carrera que hace ella”, complementó el capitán del plantel masculino, quien reveló que la otra vez se comunicó con la líder de la escuadra femenina.

“El otro día le mandé un mensaje y le dije que le queda mucho todavía, que no se relaje y aspire siempre a lo máximo. El tiempo posiciona todo y siempre premia a la gente que trabaja”, cerró.