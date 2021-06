“Es una lástima lo que le pasó a Dudamel en la U, es un técnico demasiado capacitado”

Rafael Dudamel terminó su ciclo de 195 días en Universidad de Chile con un empate sin goles ante Palestino y el quinto peor rendimiento de la era Azul Azul. “(El partido) lo viví con tristeza, no era lo planteado cuando llegamos a Chile, pero hoy quiero compartir con todos ustedes cómo me voy: nos vamos en paz, tranquilos; pero no felices. Nos imaginábamos con una vuelta olímpica a final de temporada y nos hemos dado por completo, nos dimos al máximo. Los resultados son los que mandan”, dijo a TNT Sports.

Así las cosas, el adiestrador vivió su segundo traspié a nivel de clubes luego de su breve experiencia en el Atlético Mineiro de Brasil. ¿Por qué le fue mal otra vez? Luis Manuel Seijas, ex volante de la “Vinotinto”, explicó lo sucedido con su compatriota.

“Es difícil de analizarlo. Pienso que, por lo que lo conozco y no sólo por la relación laboral, es que ‘Rafa’ es un técnico demasiado capacitado. Puede haber muchos factores, como el nivel de incidencia a nivel de grupo… Hay cosas muy subjetivas”, sostuvo en conversación con Deportes en Agricultura.

“‘Rafa’ tiene un estilo y quizás la misma situación lleva a ese proceso, sobre todo cuando llegas a clubes con mucha presión. En clubes como la U la palabra proceso es un tanto mentirosa“, sumó el mediocampista.

Al cierre del diálogo, Seijas expresó su pesar por el ‘paso en falso’ del que alguna vez fuera su entrenador en la Selección. “Rafael es un líder de grupo y es una lástima que no se le ha dado a nivel de equipos. Él entiende como es el fútbol también y el fútbol es así, es un mundo sin sentimientos. O te va bien o chao, y a veces es triste que sea así”, reflexionó.