¿Rumbo a Latinoamérica? El especial guiño de Arturo Vidal a un gigante continental

Arturo Vidal fue una de las figuras del 1-1 entre Argentina y Chile en la primera fecha de la fase grupal de la Copa América Brasil 2021. Más allá de la larga inactividad que arrastraba y el contagio de Covid-19 que lo dejó fuera de la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas, el “Rey” mostró lucha, personalidad en la mitad de cancha y protagonizó la jugada del penal que terminó en el gol de Eduardo Vargas.

Después del encuentro, el volante comentó sobre su futuro profesional y se refirió a la posibilidad de recalar en el Club América de México.

“Sí, tenemos que ver. Siempre he dicho que me gusta México, que me gusta el América. Ojalá algún día se me dé, pero tiene que haber (intéres) de las dos partes. Tengo contrato con el Inter, seguiré haciendo mi carrera y si en algún momento se me da, feliz”, dijo en conversación con TUDN.

Hay que recordar que el oriundo de San Joaquín tiene contrato vigente con el Inter de Milán, pero se especula con una posible salida debido a lo costoso de su salario.