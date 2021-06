“Machete” por positivo debut de Brereton en la Roja: “No sé si estamos presenciando algo rutilante”

Apenas 13 minutos le bastaron a Ben Brereton Díaz para dejar buenas sensaciones en su debut por la Selección Chilena en el 1-1 ante Argentina en la Copa América Brasil 2021. El delantero del Blackburn Rovers ingresó por Carlos Palacios, mostró despliegue físico y bastante actitud.

Dicho lo anterior, ¿puede ser titular ante Bolivia? Martín Lasarte, técnico de la Selección, optó por la mesura.

“No sé si lo llegué a comentar, pero teníamos que darle un tiempo de maduración y ensamblaje con sus compañeros. Estamos hablando de alguien que siquiera hablaba una palabra de español. El otro día entró bien, dejó buenas sensaciones no sé si estamos presenciado algo rutilante“, dijo. “No quiero cargar sobre él una mochila que no sea justa. Está en el camino, está en el recorrido”, complementó.

Hay que mencionar que la “Joya” no estará por una lesión en el tobillo izquierdo y el nacido en Stoke On Trent asoma como la primera opción para ser estelar.