Ex árbitro advierte del rol que tendrá Gil Manzano en partido de Chile: “Le diría a los jugadores que no protesten”

Informe de Cristian Alvarado

Por primera vez en la historia de la Copa América, un español arbitrará a la Selección Chilena. Jesús Gil Manzano dirá presente en el partido ante Bolivia que se disputará este viernes a las 17 horas en el Arena Pantanal de Cuiabá por la segunda fecha de la fase grupal.

Eduardo Iturralde González, ex juez hispano, conversó con Deportes en Agricultura y detalló algunos aspectos de su colega. “Es un arbitraje que me crea muchas dudas. Es un árbitro top acá en Europa, mejor cuando pita partidos de Champions League o UEFA Europa League que en partidos de La Liga y luego tiene el pequeño problema de que, cuando tiene una jugada dudosa en principio, es un árbitro que piensa mucho en lo que ha pasado. Ese es su hándicap, que piensa mucho si ha acertado o no en la jugada anterior y eso no es bueno para un árbitro”, dijo.

“Es un árbitro que permite el dialogo, pero no mucho. Deja fluir el partido, pero en el fútbol sudamericano, si dejas fluir mucho el fútbol, puede ser que se te complique el partido y arbitraje porque puede haber más faltas, pero si no hay jugadas que lo hagan pensar, puede ser un arbitraje bueno, que puede estar encima del partido”, complementó el actual comentarista de la Cadena Ser, quien detalló que verá el compromiso entre chilenos y altiplánicos para estudiar el desempeño del extremeño.

“Creo que, por la manera de arbitrar del fútbol sudamericano y el fútbol europeo, puedo decir que es más fácil que un arbitraje sudamericano haga un buen papel en el fútbol europeo que viceversa. Lo veo así, tengo ganas de ver el Chile – Bolivia para ver como (Gil Manzano) se desenvuelve en este tipo de fútbol. Le diría a los jugadores que no protesten mucho porque no acepta muchas protestas“, cerró.