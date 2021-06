Yonathan Andía por su marginación de la Roja: “Hay que preguntárselo al entrenador”

Yonathan Andía, lateral derecho de Universidad de Chile, habló este martes en conferencia de prensa y se refirió a su marginación en la nómina de la Selección Chilena para la Copa América Brasil 2021.

“Eso hay que preguntárselo al entrenador. Yo estoy para jugar, si me llaman bienvenido y si no, apoyaré desde acá. Personalmente creo que no me afectó porque estoy con más ganas para seguir trabajando y demostrando que puedo estar ahí para ser una opción. Más allá de achacarse, uno tiene que mirar para adelante y seguir trabajando. Quizás no era el momento y, si Dios quiere, se podría dar otra posibilidad”, dijo.

Eso sí, el jugador azul confesó estar pendiente de la actuación de la Roja en el torneo continental. “Estamos siempre pendientes de los partidos de la selección, apoyando desde acá. Los he visto muy bien, se nota un trabajo muy bien hecho por el profe, por su cuerpo técnico y los jugadores para qué decir“, cerró.