"Pensamos que...": Lasarte explicó el bajo nivel de la Roja y reconoció "una cuota de cansancio"

Luego de la derrota de Chile por 2-0 ante Paraguay en Brasilia, Martín Lasarte mostró su lado más sincero y reconoció un error táctico que costó caro tanto en la planificación como ejecución. “Pensamos que iban a jugar de otra manera, 4-3-3, algo que no ocurrió… Aunque no creo que eso haya sido el problema, porque nos adaptamos. Los vi muy intensos, debo felicitar a Eduardo (Berizzo). Hicieron todo simple, acabado y claro, y eso en el fútbol es importante“, sostuvo.

Respecto a la polémica jugada del minuto 70 donde el árbitro Wilmar Roldán desestimó cobrar penal a pesar de revisar el VAR, el uruguayo fue claro. “Hay interpretaciones, a mí me dio la sensación de penal, pero no puedo decir mucho más. Fue el peor partido“, aseveró.

Al cierre de su conferencia de prensa, el seleccionador reconoció la existencia del cansancio al interior del plantel. “No se lo vio con la chispa que habitualmente tiene. No quiero ser peyorativo, son sensaciones que el fútbol te transmite. Paraguay es muy físico y simple. A nosotros nos costaba tener el balón, lo que hacemos habitualmente y no nos sentimos cómodos. Posiblemente hubo una cuota de cansancio”, enfatizó.