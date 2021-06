Quinteros insiste por el ‘9’ y “lapida” a Nicolás Blandi: “Nunca volvió a tener un nivel para jugar”

Gustavo Quinteros ha dicho hasta el cansancio que necesita otro delantero centro. Si bien cuenta con Iván Morales, Javier Parraguez, Luciano Arriagada y Nicolás Blandi, el técnico de Colo Colo encuentra que no es suficiente y sí o sí buscará otra alternativa en el mercado de fichajes.

“Es importante incorporar un 9, es un puesto que necesita experiencia. Queremos tener fortalezas en todas las líneas. No pudimos incorporar un jugador en la primera mitad, ojalá que lo podamos hacer ahora cuando se abra el libro de pases y pensar que con este plantel tenemos que cumplir los objetivos”, dijo.

Sobre la misma, comentó el estado físico del ex San Lorenzo de Almagro y fue lapidario. “Nicolás Blandi no está a disposición, se mantiene lesionado. No pudo nunca volver a tener un nivel deportivo como para jugar y demostrar sus condiciones. Es una pena, porque en algún momento en otros clubes ha mostrado un buen nivel de juego. Hace un tiempo largo que no está disponible por sus lesiones”, sentenció.