“¡No se puede transmitir más, se enojaron!”: la ironía de Isla ante las críticas por sus Instagram Live

En las últimas semanas Mauricio Isla se convirtió en un “maestro de ceremonia” de las transmisiones vía Instagram y ha mostrado varios aspectos desconocidos de la interna de la Roja.

Sin ir más lejos, exhibió la reconciliación entre Claudio Bravo y Arturo Vidal como también las “clases de español” a Ben Brereton y una que otra broma a los más jóvenes del plantel.

Durante este miércoles el lateral derecho registró la ruta hacia el aeropuerto y la cálida despedida de los hinchas que aguardaban en los alrededores del Complejo Juan Pinto Durán. Sobre la misma, también molestó a Marcelino Núñez, quien causó furor por llegar caminando al recinto. “¡Ahí está el humilde, el humilde… El caminador, dejó el Ferrari en la esquina. ¡Mentiroso, cuenta la verdad!”, sostuvo el bicampeón ante las risas de los presentes.

Eso sí, también hubo una pica de ironía. “Papi, ¿a la noche o no?“, le consultó al capitán respecto a una nueva transmisión por las redes sociales. Este le respondió y el “Huaso” replicó. “Ah, están enojados. No se puede transmitir más, se enojaron… Están enojados los del Mundial del ’62 (sic), no podemos transmitir más”, expresó.

Esto último alude a las críticas recibidas por el excesivo uso de estas plataformas en medio de una concentración deportiva.