VIDEO | “Tienes suerte…”: el inexplicable arrebato de Poyet con periodista tras empate de la UC

Un incómodo episodio protagonizó Gustavo Poyet, técnico de Universidad Católica, luego del 0-0 ante Everton por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

En medio de la conferencia de prensa posterior al partido, el uruguayo se enfrascó en un áspero diálogo con un periodista a quien acusó de “filtrar” las formaciones. “Me imagino que hoy no adivinaste el equipo, tenías los nombres, pero el equipo no lo podías averiguar”, dijo ante el estupor del comunicador que se defendió.

Sin embargo, el DT siguió con su inexplicable arrebato. “Como sabes el equipo antes que todo el mundo, sería interesante algún día que nos digas quién te lo dice de adentro“, aseveró de manera irónica. Eso sí, arremetió al final con más ira.

“Tienes suerte, te digo, de trabajar en Chile. En otro lado del mundo no trabajabas“, cerró.