Copa Chile: así se jugarán los cuartos de final

Si bien falta dilucidar al rival de Huachipato, que saldrá entre Unión Española y Magallanes, la ANFP anunció la programación de los cuartos de final de la Copa Chile 2021.

El partido que más llama la atención es el que protagonizarán Palestino y Colo Colo este jueves a las 15 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna. Revisa el resto del fixture.

Partidos de ida

Jueves 8 de julio

15:00 | Palestino vs. Colo Colo | Estadio Municipal de La Cisterna

20:30 | Everton vs. Ñublense | Estadio Sausalito

Sábado 10 de julio

16:30 | Fernández Vial vs. Coquimbo Unido | Estadio Ester Roa Rebolledo

Partidos de vuelta

Domingo 11 de julio

18:00 | Ñublense vs. Everton | Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún

20:30 | Colo Colo vs. Palestino | Estadio Monumental

Por confirmar:

Coquimbo Unido vs. Fernández Vial

Huachipato vs. Magallanes/Unión Española

Magallanes/Unión Española vs. Huachipato