Insaurralde “recordó” a Colo Colo y explicó las razones de su consolidación en Independiente

Luego de dos años y medios llenos de contrastes, Juan Manuel Insaurralde dejó Colo Colo en febrero de 2021 y recaló en Independiente de Avellaneda donde compartió hasta hace algunas semanas con Pedro Pablo Hernández. En conversación con Radio Colonia (AM 550), el defensa recordó las dificultades con las cuales se encontró en el gigante argentino tras su paso por Macul.

“Cuando llegué me miraban de reojo, principalmente por la edad que tengo y porque llegaba desde el fútbol chileno. Yo internamente me sentía bárbaro, pero el hincha no suele mirar esas ligas y todos se preguntaban cómo estaba. El fútbol argentino es recontra difícil y para mí era un desafío personal ponerme la camiseta de un club tan grande”, sostuvo.

“El grupo me hizo sentir cómodo desde el primer día y pude estar a la altura. Independiente tiene que ser protagonista y eso es lo que estamos buscando“, complementó el “Chaco”, quien se ilusiona con ganar un título en el “Rojo”.

“Dimos pelea desde el comienzo hasta el final del campeonato pasado. El tiempo dirá si estamos para campeonar, pero tenemos que ser protagonistas“, cerró.

