Donnarumma se consagró de héroe en Wembley e Italia se coronó campeón de la Eurocopa

Italia y un grito continental que esperó por 52 años. Italia y un festejo que llegó en Wembley ante Inglaterra. Italia y un título que tuvo como protagonista al jugador más inesperado. Luego del 1-1 registrado en los 120 minutos, la “Azzurra” apeló a la figura de Gianluigi Donnarumma, se impuso por 3-2 en los penales y se coronó campeona de la Eurocopa 2020.

El primer golpe lo dio el cuadro inglés a los dos minutos. Kieran Trippier centró desde la derecha y en la otra orilla apareció Luke Shaw, quien desmarcado y con un zurdazo de sobre pique superó al golero. La intensidad y ritmo no decayeron y Federico Chiesa casi igualó con un remate desviado.

Los peninsulares aprovecharon el repliegue rival en el complemento y poco a poco se acercaron al arco de Jordan Pickford para emparejar las cosas. Justamente el asedio resultó y Leonardo Bonucci capturó un rebote para el 1-1 (67′).

A pesar de los cambios de un lado y otro, el marcador no se movió y todo se definió en los lanzamientos penales, instancia donde el próximo guardavallas del París Saint Germain atajó los tiros de Jadon Sancho y Bukayo Saka.

Así las cosas, Italia consiguió su segundo título continental y, tal como lo hizo Argentina contra Brasil, celebró en la cara del anfitrión.

Saka’s penalty is saved by Donnarumma and Italy are champions!

🇮🇹: ✅❌✅✅❌

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿:✅✅❌❌❌#EURO2020

