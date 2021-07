Juega Universidad Católica: la programación de los octavos de final de la Copa Libertadores

Luego de un mes y medio de pausa producto de la realización de la Copa América Brasil 2021, esta semana volverá la Copa Libertadores y lo hará con un equipo chileno como protagonista: Universidad Católica.

El tricampeón nacional, que sufrió la partida de Matías Dituro al Celta de Vigo, enfrentará al Palmeiras, vigente monarca continental. La ida se disputará este miércoles 14 de julio a las 18:15 en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Revisa la programación.

Martes 13 de julio

18:15 | Boca Juniors vs. Atlético Mineiro (Eduardo Vargas)

18:15 | Cerro Porteño vs. Fluminense

20:30 | Sao Paulo vs. Racing Club (Gabriel Arias, Eugenio Mena)

Miércoles 14 de julio

18:15 | Vélez Sarsfield vs. Barcelona SC

18:15 | Universidad Católica vs. Palmeiras (Benjamín Kuscevic)

20:30 | River Plate (Paulo Díaz) vs. Argentinos Juniors

20:30 | Defensa y Justicia vs. Flamengo (Mauricio Isla)

Jueves 15 de julio

20:30 | Club Olimpia vs. Internacional de Porto Alegre (Carlos Palacios)