Es casi un hecho que Juan Carlos Gaete no seguirá en Colo Colo y que irá -nuevamente- a préstamo a Cobresal. El extremo no ha convencido a Gustavo Quinteros y sus números en Macul no son buenos: registra un gol en seis partidos y apenas disputó 203 minutos.

El panel de Deportes en Agricultura analizó la situación del futbolista y Patricio Yáñez realizó una descarnada crítica.