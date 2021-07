Roger Federer no irá a los Juegos Olímpicos: estas son sus razones

Durante este martes Roger Federer le dio una triste noticia a sus fanáticos y al deporte mundial: no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A través de una carta publicada en las redes sociales, el suizo manifestó no sentirse bien físicamente. “Durante la temporada de césped, desafortunadamente experimenté un revés con mi rodilla y he aceptado que debo retirarme de los Juegos Olímpicos de Tokio“, sostuvo.

El europeo, quien ganó la medalla de oro en dobles junto a Stanislas Wawrinka en Beijing 2008, no escondió su pena por ausentarse de la cita deportiva. “Estoy muy decepcionado, ya que ha sido un honor y un punto culminante de mi carrera cada vez que he representado a Suiza. Ya he comenzado la rehabilitación con la esperanza de volver a la gira a finales de este verano”, aseveró.

“Le deseo a todo el equipo suizo la mejor de las suertes y estaré alentando mucho“, cerró el helvético, quien no luchará por uno de los pocos títulos que le faltan en su impecable trayectoria.