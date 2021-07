¿Fue o no penal contra la UC? El discutido cobro que incendió San Carlos de Apoquindo

Minuto 39 del partido entre Universidad Católica y Palmeiras, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Un centro desde la derecha de Deyverson rebotó en el muslo izquierdo de Germán Lanaro y posteriormente impactó la mano. Todo el plantel paulista reclamó penal y tras unos segundos, el árbitro Andrés Matonte acudió al VAR para revisar la jugada. Acto seguido, sancionó la pena máxima ante el estupor de los cruzados y Raphael Veiga no falló desde los 12 pasos.

“Pasó ayer (martes) en cancha de Boca y en Cerro Porteño, dos equipos brasileños…”, gritó molesto Gustavo Poyet, quien en conferencia de prensa se descargó. “No voy a hablar mucho de eso, porque no soy un fan del VAR. Yo entiendo el fútbol de una manera muy lógica, y creo que estamos perdiendo la lógica. Lo estamos haciendo tremendamente anti pasional. No se sabe nada, no se respetan los tiempos de juego, se para, se habla, se da vuelta, no se juega nada. Pero cuando se ve un VAR tanto tiempo, y ninguno sabe las reglas, porque no las sabe nadie”, expresó.

Juan Tagle, presidente del club, también se sumó a los cuestionamientos. “Impresentables. Noche injusta de fútbol. Definitivamente merecimos más. Nos llegaron una vez y nos marcan con un penal inexistente“, reflexionó.

Lo cierto es que el cobró del juez oriental está alineado con el nuevo reglamento ampliado 48 horas antes del compromiso, distinto al aplicado en la primera parte del torneo continental. “Se considerará infracción cuando el balón toque la mano o el brazo si éste amplia el volumen“, dice la nueva directriz arbitral. De acuerdo a las imágenes difundidas por el comité arbitral de la Conmebol, la acción de Lanaro se considera infracción más allá del rebote en su pierna

Lo cierto es que con razón o no, la decisión del charrúa encendió la polémica. Y otra vez el VAR se convierte en la “piedra del zapato” del fútbol chileno. Ya lo padeció la Roja, ahora fue el turno de la UC.

