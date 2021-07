Leo Valencia, el otro “cortado” de Quinteros

No son días cómodos para Leonardo Valencia en Colo Colo. En realidad, no ha sido una temporada fácil para el jugador formado en Universidad de Chile. Desde que no apareció en la lista de citados para el duelo de la Supercopa ante Universidad Católica, el exseleccionado chileno supo que iba a ser complicado revertir su situación ante los ojos de Gustavo Quinteros. Y luego de los cuatro partidos de la Copa Chile, en los que no jugó un solo minuto producto de una lesión, lo cierto es que su futuro se ve muy lejos del Monumental.

De ser uno de los refuerzos estrella de Mario Salas para la temporada 2020, donde arrancó siendo el goleador del equipo en los primeros partidos, pasó a ser uno de los olvidados por Quinteros. Asoma poco en las convocatorias y su participación es casi nunca. Ni siquiera el hecho de ser uno de los mejores pagados en el plantel, de hecho es el segundo detrás de Nicolás Blandi, supone una presión para el entrenador a la hora de incluirlo en el equipo.

Lo cierto es que en este ciclo su aporte ha sido nulo. Apenas algunos minutos, 10 específicamente, reflejan su incómoda situación en Macul. Su vínculo con el club termina en diciembre de este año, pero desde su entorno aseguran que el jugador está viendo la posibilidad de salir antes de esa fecha, para poder jugar en la segunda rueda en otro equipo, ya sea en Chile o el extranjero.

Los próximos días pueden ser clave para conocer su futuro. Valencia prefiere guardar silencio para no generar ruido mediático, pero claramente no está cómodo. Desde que no jugó ese famoso partido de la Supercopa se dio cuenta que algo se rompió con el técnico, ya que había jugado en todos los duelos amistosos de pretemporada. De hecho, aquellos 10 minutos que jugó los repartió en tres partidos, muy poco para sus expectativas. Por eso, su deseo de partir está más latente que nunca.