La sincera autocrítica de Yerry Mina tras el boquilleo de “Dibu” Martínez: “son cosas del fútbol, nos faltó hablar un poquito”

El espigado defensor de la Selección Colombia, Yerry Mina, se refirió al cruce que vivió con el portero de la albiceleste Emiliano Martínez durante la tanda de penales en la Copa América. El cafetalero reconoció que les faltó cancha para afrontar la situación y además tuvo palabras para la “pachotada” de Lio Messi en la definición ante los trasandinos.

La historia comenzó con el boquilleo de “Dibu” Martínez ante los pateadores colombianos. La frase “mirá que te como, hermano” fue portada de todos los medios del mundo, así como también motivo de memes en las redes sociales. El zaguero del Everton inglés asumió que les faltó responder ante las provocaciones del portero del West Ham.

“Lo que sucedió en los penales son cosas del fútbol. Creo que a nosotros nos faltó hablar un poquito porque el arquero de ellos nos había estudiado”, apuntó Mina.

“Yo le escribí a Yerry Mina que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte. Después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo: discúlpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Disculpá si te molesté. Él me contestó todo muy profesional” afirmó Martínez en diálogo con Olé.

Otro episodio fue el que Mina vivió con Lionel Messi, que incluso dejó de seguir al defensor en Instagram. El astro argentino le gritó “bailá ahora”, luego de que cafetalero erró su lanzamiento ante Martínez.

“Lo que pasó con Leo es algo que puede suceder en cualquier momento, es el fútbol; la vida da muchas vueltas, da revanchas, estoy tranquilo porque Leo es una gran persona y le agradezco por el apoyo que me brindó allá, siempre lo respetaré. A Messi lo admiro por lo que es, en ese momento los dos estábamos defendiendo nuestra selección, si puedo dar la vida por mi selección la voy a dar, pero ya lo que pasó quedó ahí, no pasa nada más”, cerró el defensor colombiano.