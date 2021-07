Brisbane será la sede de los JJ.OO 2032

Antes de la inauguración oficial de Tokio 2020, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la nueva sede para los Juegos Olímpicos de 2032. Se trata de la ciudad australiana de Brisbane, la cual no tuvo competencia para adjudicarse la designación.

La sede fue aprobada tras la 138ª sesión del COI en Tokio, dónde se discutió sobre la ciudad australiana que había sido propuesta por la Comisión Ejecutiva del organismo.

Señalar que esta es la primera vez que se designa a una sede de esta forma, ya que antes había una competición directa entre varias ciudades aspirantes. En cambio, ahora el COI negocia directamente con los interesados y propone un nombre para su aprobación.

De esta forma, hay tres sedes confirmada para los siguientes Juegos Olímpicos: Paris 2024, Los Angeles 2028 y Brisbone 2032.

It's official! The Olympic Games are heading back to Australia for #Brisbane2032!

Explore your future Olympics host right here.#FasterHigherStrongerTogether@AUSOlympicTeam pic.twitter.com/CuUvsgCq8s

— Olympics (@Olympics) July 21, 2021