Jorge Fossati reconoce contactos con la U: “Según me expresaron, hay interés”

La Universidad de Chile sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador. Los azules tiene varios nombres en la carpeta para tomar la posta que dejó Rafael Dudamel y que hoy sostiene Esteban Valencia. Uno de esos nombres es el del uruguayo Jorge Fossati, quién en conversación con el sitio En Cancha, reconoció el interés universitario.

“Me contactaron mediante una empresa de representación y ellos se encargaron de hablar con el club. Según me expresaron, hay interés. Pero no he hablado directamente con nadie de la institución”, explica el ex seleccionador de Uruguay,

Sobre la posibilidad de llegar a los azules, señala que “es un club grande y una liga que me seduce. Es un fútbol que conozco por haber jugado allí y si me ofrecen un proyecto serio, me podría interesar. Por lo que me comentaron, siempre y cuando se llegue a formalizar, más allá de que hoy hay un entrenador, están buscando opciones para agosto”.

El uruguayo esta cerca de cumplir 30 años de carrera como entrenador, donde ha dirigido a importantes equipos como Peñarol, Cerro Porteño, Inter de Porto Alegre, entre otros. Y su campaña más ganadora fue cuando dirigió al Al Sadd de Qatar, donde consiguió 5 títulos en un año.