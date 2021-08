Luis Marcoleta es acusado de insultar y golpear a relator de radio de Talca

Luis Marcoleta, director técnico de Rangers de Talca, fue acusado de un grave hecho. El entrenador rojinegro habría agredido verbal y físicamente al relator deportivo de radio Futura de Talca, Juan Antonio Medel. Así lo denunció el comunicador en sus redes sociales.

“Al regreso de Arica en el pasillo del avión fui agredido verbal y físicamente por el técnico de Rangers Luis Marcoleta con estas palabras ‘reviéntame ahora maricón’ y me pega un combo en el pecho”, acusó Medel, quien además señaló que “gracias a la acción del colega de radio Amiga, Carlos Ulloa, esto no pasó a mayores”.

El narrador cree que el posible detonante de este hecho fue su pregunta tras la derrota por 1 a o ante San Marcos de Arica, donde le consultó al DT si había pensado en renunciar a la banca talquina, debido a los resultados que ha obtenido con el equipo.

A lo que el entrenador le contestó: “Yo soy ganador, fíjese. Soy el entrenador más exitoso de esta división. Tengo diez torneos, soy más ganador que cualquiera… Incluso más ganador que usted. No me responsabilice a mí de los últimos resultados de Rangers”.

“Todavía no culmina mi trabajo, pero no soy de abandonar el barco ni lo voy a abandonar. Para irme de Rangers de Talca me tienen que echar. Soy de dar la cara, de poner el pecho a las balas, de seguir perseverando y eso me ha llevado a tener éxito en los equipos que he estado”, dijo el DT.

Así, el Dt suma un nuevo problema en la banca rojinegra, donde ha ganado solo un partido de los últimos 9 -entre Copa Chile y el Ascenso-, ubicándose en la novena posición con 19 unidades.

Respuesta del club

Luego del incidente descrito por el profesional de las comunicaciones, el club Rangers de Talca, a través de un comunicado, negó los hechos ocurridos entre el entrenador y el relator deportivo.

En el escrito, señalaron que “nuestro entrenador descarta cualquier agresión física al comunicador y ello también es avalado por testigos y testimonios”.

“La actual administración siempre ha demostrado estar dispuesta a facilitar el trabajo de la prensa y promover la Libertad de Expresión, como asimismo no tolerar la violencia de ningún tipo”, complementaron desde la institución.

Revisa el comunicado completo a continuación