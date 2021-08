De ignorarlo a entrar en su círculo más cercano: la historia de Ibai Llanos y Lionel Messi

Durante el 2021 Ibai Llanos se transformó en todo un fenómeno. El español es uno de los streamers más reconocidos a nivel mundial y cuenta con más de 7 millones de seguidores en su canal de Twitch. Pero, ¿cómo llegó a entrevistar a Messi en su presentación con el PSG?

La historia de Messi e Ibai comenzó el 2019. Allí coincidieron por primera vez en un evento de uno de los auspiciadores del argentino. Sin embargo, el saludo entre ambos dio la vuelta al mundo luego que Llanos dejara con la mano estirada al futbolista.

Desde allí, la carrera del streamer español tuvo un ascenso meteórico. En sus transmisiones conoció al Kun Agüero, quien comenzó a incursionar en Twitch debido al parón futbolístico a causa del Covid. Ambos se hicieron muy cercanos. Allí fue cuando Ibai le pidió a Agüero que lo disculpe con Messi por no saludarlo cuando se encontraron.

“Dile que está todo bien, que no pasa nada. En la próxima nos saludamos, me dejó pagando, pero no pasa nada”, respondió Messi a las disculpas del español.

Despedida del Barça y presentación en el PSG

La despedida de Messi del Barcelona provocó que Llanos y el argentino volvieran a verse. En su cena de despedida, el Kun Agüero invitó al streamer para que pudiera encontrarse con el diez de la selección argentina.

Una vez acordado su traspaso al Paris Saint-Germain, Messi y el club parisino invitaron a Ibai a participar de la presentación. Ambos, compartieron una transmisión en Twitch que tuvo a más de 300 mil personas mirando en vivo.

En la charla se mostró un Messi bastante distendido, quien incluso bromeó con Llanos. “¿Cómí mucho en tu casa, Leo?” Preguntó el streamer, a lo que el delantero contestó “no comiste mucho, te comportaste muy bien. No sé cuánto comes normalmente, pero ese día no mucho. No sé si fueron los nervios”.

Para finalizar el en vivo, Messi agradeció la instancia diciendo que “es cierto que es mi primera vez, no participo, pero siempre lo estoy siguiendo aunque no soy mucho de estas cosas”. Posterior a ello, autografió un par de camisetas al un par de camisetas youtuber y se despidieron entre risas.

De esta forma y en menos de dos años, Ibai Llanos pasó de ignorar a entrar en el círculo más cercano de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.