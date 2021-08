Pato Yáñez es categórico: “Es difícil que Alexis esté presente en la próxima fecha de las Eliminatorias”

Alexis Sánchez sigue sufriendo con las lesiones. El Tocopillano no ha podido recuperarse del problema a su pantorrilla derecha y será baja para el debut del Inter en la Serie A. Además, preocupa en la Roja pensando en la próxima fecha triple de las clasificatorias.

En Deportes en Agricultura se analizó la situación del chileno y Patricio Yáñez aseguró que es muy complicado que el delantero esté presente en la próxima fecha de las Eliminatoria “Si no ha hecho pretemporada es difícil que llegue al 4 de septiembre”, señaló.

El panelista fue categórico. “Si está desgarrado y no ha hecho pretemporada, no llega. Hoy, médicamente no está para jugar un partido de fútbol”, sentenció.