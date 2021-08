Se acaba el amor: Barcelona le declara la guerra a Messi

Del amor infinito a respuestas picantes en redes sociales y conferencias de prensa. Así transcurre el luto del Barcelona tras la partido de Lionel Messi. Y nada tienen que ver los hinchas, que cada vez que pueden le declaran el amor eterno al rosarino, como ocurrió ayer antes, durante y despues del duelo frente a la Real Sociedad. Esto es un tema netamente del club con la Pulga.

De las palabras llenas de afecto y cariño hacia Messi ahora se pasó directamente a mensajes subliminales en las redes sociales, cuyo destinatario claramente es el argentino. “We are Barsa”, tuiteó la cuenta en inglés del cuadro catalán tras la victoria por 4-2 sobre Real Sociedad.

A simple vista podría ser una frase más. Sin embargo, en Catañuña, y también en Francia, no tardaron en hacer la conexión con la particular presentación del rosarino ante los hinchas en el Parque de los Príncipes, en la previa del duelo frente al Estrasburgo, donde lució una camiseta con la leyenda “We are Paris”. A buen entendedor.

Pero el cruce siguió este lunes en una conferencia de prensa del presidente Joan Laporta, a quien los hinchas lo tildaron de Judas con distintas pancartas colgadas en los alrededores del Camp Nou antes del duelo con la Real Sociedad. En su comparecencia con los medios, el timonel blaugrana volvió a pegarle un palito a Messi

“Creo que no se lo silbó (en el minuto 10 del Barcelona – Real Sociedad), pero el público prioriza al Barcelona y entendieron que debe ser así. Lo que sí no es agradable que se vaya a un rival que será directo, como es el PSG”, expresó Laporta. Y sentenció: “Hay un disgusto mutuo entre ambas partes y es comprensible porque no conseguimos que todo esto acabara como queríamos”. Del amor al odio, hay un solo paso.