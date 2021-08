Al fin un refuerzo: Pellegrini tiene a su anhelado defensor

El Betis de Manuel Pellegrini llegó a un acuerdo con la Fiorentina para hacerse con el defensor Germán Pezzella. El técnico chileno había exigido reforzar la plantilla con un zaguero tras la partida de Aïssa Mandi.

El defensa vuelve al club andaluz tras su paso entre el 2015 y 2017. En aquella campaña, fue titular indiscutido, jugó 66 partidos oficiales y marcó 4 goles. Con el arribo del reciente campeón de la Copa América con Argentina, Pellegrini confirma su zona defensiva. Esta quedó conformada por Bartra, Víctor Ruiz, Sidnei, Édgar y Pezzella.

Con esto, se descarta por completo la llegada de Diego Godín al cuadro dirigido por el chileno. Aunque según Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, el uruguayo “nunca ha sido opción para el Betis”.

Germán Pezzella joins Betis from Fiorentina, done deal and comeback now confirmed. Agreement on a four-years contract, Diego Godín has never been an option for Betis. ⚪️🟢 #Betis

Fiorentina will sign Matija Nastasic as new centre back, as per @DiMarzio. He joins from Schalke. https://t.co/TEGJCdVgBV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2021