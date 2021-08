¡Se desmayó! La llamativa anécdota de Matías Fernández en su primera práctica con Colo Colo

Matías Fernández es uno de los jugadores más queridos en el último tiempo en Colo Colo. El volante que debutó oficialmente con los albos en 2003, contó una llamativa anécdota en su primer entrenamiento con el Cacique.

En conversación con el programa De a tres, el mediocampista detalló cómo llegó a las divisiones de los albos. “Jugaba en Unión La Calera y me invitar desde San Luis a jugar un campeonato en el sur. No recuerdo hasta qué fase llegamos, pero jugamos contra Colo Colo y un par de equipos más. Cuando Volví a Calera me llamaron de los tres equipos grandes, pero a mí me gustaba Colo Colo, así que me fui a probar”, indicó Fernández.

En su primer entrenamiento en Macul, el volante vivió un particular momento. “Me tenía que presentar a las 9 am y fui con mi papá. Viajamos a las 5:40 am desde Calera y con lo nervioso que estaba no tomé ni desayuno”, comenzó diciendo Matías.

“Me acuerdo que calentamos y todo bien. Primera pelota que agarro, me acuerdo que salto y la paro de pecho. Me paso a uno, a otro, doy el pase y me desmayo. No había tomado desayuno. Me desmayé, desperté y dije: ‘no, ¿qué pasó? ¿cómo me voy a desmayar en la prueba?’. Luego viene el Cacho Espina y me dice que había quedado”, contó Fernández.