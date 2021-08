Cristián Caamaño y los refuerzos que pide Quinteros: “Habrá que ver quién gana este gallito”

Colo Colo cerró la primera rueda como líder exclusivo del Torneo Nacional. Sin embargo, los albos ya visualizan la segunda parte del campeonato, donde irán en busca del título. En ese sentido, Gustavo Quinteros pidió un centro delantero y un extremo a la dirigencia de Blanco y Negro para pelear el campeonato.

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño sostuvo que “Colo Colo logró superar a Antofagasta, pero está al límite. Uno ve al plantel y en la banca no había muchas alternativas. Pensando en la final de la Copa Chile no estará Gabriel Costa y posiblemente no estén Iván Morales, Leonardo Gil y Brayan Cortés”.

“Se puede venir un problema medianamente serio. Se abre hoy el libro de pases y son 20 días para saber si llega a buen puerto este gallito”, cerró Caamaño.