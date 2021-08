Oficial: La Premier League pone en jaque a las Clasificatorias sudamericanas

La Premier League decidió no ceder a los jugadores que militan en Inglaterra para próxima fecha de las Clasificatorias sudamericanas. Esto, por las medidas impuestas por las autoridades británicas producto de la pandemia del Covid-19.

El gobierno británico obliga a realizar diez días de cuarentena en su retorno al Reino Unido a todos los viajeros que visiten países de alto riesgo. Actualmente, toda América del Sur tiene dicha categoría. Esta medida no exceptúa a los deportistas profesionales, lo que impulsó a los clubes a tomar la decisión.

Liverpool fue la primera institución en manifestarse al respecto. Mohamed Salah fue convocado por Egipto para el duelo ante Angola, sin embargo, el club decidió no liberarlo para defender a su país. Misma situación ocurrirá con los brasileños Alisson, Fabinho y Roberto Firmino.

De hecho, la selección brasileña es la más perjudicada con esta medida, ya que Tite convocó a nueve jugadores de la Premier League para la próxima fecha de las Eliminatorias.

La decisión fue confirmada por la propia liga inglesa a través de un comunicado de prensa. “Los clubes de la Premier League han decidido hoy a regañadientes pero unánimemente no liberar jugadores para partidos internacionales jugados en países de la lista roja el próximo mes”, señalaron.

La Premier League comunicó a la Asociación de Clubes Europeos (ECA) la decisión de no ceder a sus jugadores. Por ello, la ECA estaría estudiando la posibilidad de sumarse a esta medida. A solo días de la fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas, la Premier League y Europa ponen en jaque al continente.

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month

Full statement: https://t.co/JBl6FuzUNC pic.twitter.com/EJiZaODub1

— Premier League (@premierleague) August 24, 2021