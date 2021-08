Cristian Caamaño: “Cuando les conviene a los clubes europeos hacen vista gorda a la situación sanitaria”

Polémica ha generado la decisión de las ligas europeas de no ceder a los jugadores sudamericanos para las Eliminatorias. A las ya reconocidas posturas de Inglaterra y España, hoy se sumó la Serie A. En este sentido, Cristián Caamaño, panelista de Deportes en Agricultura, fue crítico con las decisiones.

“¿Qué pasó para la final de la Champions de este año? ¿Quién presionó para que no se jugará en Estambul? Los clubes ingleses. La UEFA para no verse débil, llevó la final a Portugal. Curiosamente, los equipos ingleses no podían entrar a Portugal hace un mes y si pudieron entrar a jugar la final de la Champions”, comenzó diciendo el comentarista.

Además agregó: “Entonces, cuándo les conviene, cuándo tienen el negocio para ellos, cuando todos los números van acorde a su economía… Dicen ‘vamos muchachos, no hay problema, hagámosle vista gorda a ciertas situaciones"”