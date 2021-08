Cristiano Ronaldo toma una decisión respecto a su futuro

Se acabó el ciclo de CR7 en Italia. El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, ya habría tomado una decisión sobre su futuro. Y es que el goleador le comunicó durante esta tarde a la Juventus que no quiere continuar en el cuadro italiano.

Así lo informó el periodista Fabrizio Romano en sus redes sociales, donde posteó: “Confirmado. Cristiano Ronaldo definitivamente ha decidido DEJAR la Juventus y pidió que se vendiera al club”.

Además, se señaló que CR7 no estará disponible para el próximo partido de la Juventus por la Serie A, cuando enfrenten este sábado al Empoli.

Esto se suma a la información publicada por Diario AS, quienes aseguraron durante esta mañana que el ex Real Madrid ya tiene todo acordado con su nuevo club: el Manchester City. El portugués firmará hasta 2023 con los ciudadanos y cobrará cerca de 15 millones de euros.

Confirmed. Cristiano Ronaldo has definitely decided to LEAVE Juventus and he asked the club to be sold. ❌⚪️⚫️ #Juventus #Ronaldo pic.twitter.com/JCcAwaYX9U

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021