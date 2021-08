Messi y Cía. vs Guardiola: los llamativos grupos que dejó un nuevo sorteo de la Champions League

Este jueves se realizó el sorteo de una de las competencias de clubes más importantes del mundo: la Champions League 2021/22. El torneo internacional ya definió la fase de grupos, donde solo hay dos jugadores chilenos en disputa del trofeo, Se trata de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, quienes militan en el Inter de Milán.

El sorteo se llevó a cabo en la ciudad de Estambul, Turquía, donde se dividieron los 32 equipos en 8 grupos y dejó unos emparejamientos muy atractivos.

Por ejemplo, el grupo que podría definirse como el más atractivo es el Grupo A, puesto que nos presenta el duelo entre el Manchester City de Pep Guardiola y el PSG de Messi y compañía. Además, ese grupo lo completan el Leipzig de Alemania y el Brujas de Bélgica.

También podemos encontrar al competitivo Grupo B, el cual está compuesto por el Atlético de Madrid, Liverpool, Porto y el Milan.

Y, otros de los que llama la atención es el grupo de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, quienes tuvieron un emparejamiento muy parecido al de la temporada pasada junto al Real Madrid, Shakhtar Donetsk y el modesto Sheriff Tiraspol.

Cabe destacar que en esta edición de la Champions no será factor el gol de visitante y que la final se disputará en el estadio del Zentit en San Petersburgo, Rusia.

All set for the 2021/22 season! 🤩

Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021