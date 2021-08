[Video] Jorge Sampaoli sobre incidentes en Niza: “Tuvimos miedo”

El entrenador del Olympique de Marsella, Jorge Sampaoli, se volvió a referir a los acontecimientos ocurridos el fin de semana pasado en el estadio del Niza, donde cientos de hinchas invadieron el terreno de juego. El técnico argentino se tomó unos minutos en la conferencia previa al duelo de su equipo ante el Saint Etienne y leyó una carta narrando lo sucedido.

“La historia nos enseñó muchas veces que no es admisible agredir a otro porque piensa diferente o porque tiene gustos diferentes o porque tiene una camiseta diferente. Eso es discriminación, eso es fascismo. No lo podemos permitir ni en la vida, ni en el fútbol”, comenzó explicando el argentino.

“Tuvimos miedo. Los hinchas rivales agredieron a nuestros jugadores, la seguridad dejó que eso pasara dos veces, algunos dirigentes y jugadores del Niza no sólo no lo repudiaron sino que lo aplaudieron. Entramos a una cancha a defender a nuestros jugadores porque nadie los estaba defendiendo y estábamos solos”, agregó.

Además, señaló que “hubo un grupo de gente que se adueñó del espectáculo. Si se permite que esta gente se adueñe del espectáculo, es un circo romano. Se termina el fútbol”.

Asimismo, eximió de responsabilidad a su equipo. “Lo que no entiendo es que llamen a los dos clubes, porque hay un solo club implicado, que es el Niza. El OM no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Nada. Nada”, indicó.

“Los hechos acontecieron de una forma que están relacionados con una invasión en el campo de juego. Nosotros fuimos a jugar al fútbol (…) hasta que alguien decidió de manera personal que el partido terminase”, agregó el casildense.

“Tengo niños, no me gusta que vean espectáculos de esta forma. El fútbol es un juego de mucha pasión, pero no más que eso. A esos niños hay que pedirles perdón. Estamos obligados a hacer una sociedad mejor. Por eso quiero pedir a nuestra hinchada que no busquemos venganza con nadie y que se comporten como la hinchada que nunca deja de alentar a su equipo”, cerró.

Por el momento, el Comité de Disciplina de la Ligue 1 suspendió el estadio del Niza, mientras que a Jorge Sampaoli le cayó una fecha de castigo y no podrá estar en el banco de suplentes cuando enfrente al Saint Etienne. Cabe recordar que estas sanciones son preliminares, ya que todavía la causa está en investigación.