Vuelve a casa: José Luis Sierra es el nuevo director deportivo de Unión Española

José Luis Sierra vuelve a Santa Laura. El Coto asumirá como director deportivo Unión Española, club donde ya fue jugador y técnico. Sierra, que dejó la banca de Palestino hace un par de semanas, será esta tarde en su nuevo cargo en los Hispanos.

El Coto estará a cargo de la gestión deportiva del club y según detalló Luis Baquedano a La Tercera, asumirá durante la jornada. “Viene hoy a trabajar, a dar una conferencia de prensa y a conversar con el cuerpo técnico”, dijo el gerente general de Unión Española.

El dirigente indicó que la decisión de integrar a Sierra fue adoptada por el dueño del club, Jorge Segovia. “El propietario estimó que había que darle más valor al fútbol y está claro que, por lo que representa para Unión, José Luis se lo dará. Me llamó y me preguntó. Lo encontré genial. Es una persona ideal, me parece bien”, sostuvo.

Por último, Baquedano aseguró que no habrá cambios en la banca técnica de los Hispanos. “No estamos pensando en eso. Pero, como lo he dicho siempre, los entrenadores se miden por los resultados. Si a César le va bien, no tendría sentido cambiarlo. Hasta el momento, el directorio está contento con la forma en que ha abordado el campeonato”, sentenció.