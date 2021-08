Pato Yáñez y presente de la UC: “Los jugadores son tan responsables como Poyet”

La derrota ante Palestino podría traer repercusiones en Universidad Católica. Esto, porque las próximas horas podrían resultar claves para el técnico de los Cruzados, Gustavo Poyet, quien podría dejar su cargo.

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez analizó el presente del tricampeón del fútbol chileno y aseguró que existen responsabilidades compartidas respecto al rendimiento de los Cruzados.

“Universidad Católica no está jugando bien. Hace rato que hay jugadores que no están respondiendo y que pasan totalmente inadvertidos en la cancha. Católica tiene hombres que están muy por debajo y que Poyet no ha sido capaz de sacarles rendimiento”, sostuvo el panelista.

“Por supuesto que hay responsabilidad del técnico, pero también hay responsabilidad por parte de los jugadores. Acá no limpiemos a los futbolistas. Poyet es responsable de todo: de no sacar el rendimiento adecuado, de relacionarse mal con la prensa, de tener permanentemente expulsados dentro de un banquillo. Pero los jugadores son tan responsables como él”, cerró Yáñez.