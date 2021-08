[Video] Marcelo Díaz descarta su regreso a la U: “Ya no me quisieron”

La selección chilena sigue preparando los duelos clasificatorios ante Brasil, Ecuador y Colombia. Y con el regreso de las concentraciones, volvieron las transmisiones de Instagram Live de Mauricio Isla y Claudio Bravo.

El Huaso se contactó con Marcelo Díaz a través del live, donde tuvieron una particular conversación. El jugador del Flamengo le preguntó a Díaz si volverá a Universidad de Chile, pero el volante fue categórico. “No. Ya no me quisieron, ¿qué le vamos a hacer?”, indicó.

Díaz aprovechó la instancia para consultar a Claudio Bravo sobre un posible retorno a Colo Colo. “Lo que pasa es que son lentejas”, dijo el capitán de la Roja. “A mí me queda una temporada más en Betis. Tengo 38 años, pero estoy para jugar unos cuatro más”, agregó el portero.

Isla, en su estilo, bromeó con la respuesta del meta. “Pero si anda enojado como hoy, le queda un día”, cerró entre risas el Huaso.

Revisa el diálogo completo a continuación: