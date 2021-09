[Video] Cristián Caamaño y el futuro en las clasificatorias: “Estoy aburrido de los casi casi de este equipo”

La frase “Jugamos como nunca y perdimos como siempre” se instaló en la cabeza de los hinchas tras la derrota ante Brasil por 1 a 0. Resultado que complica mucho las aspiraciones de la Roja para clasificarse a Qatar 2021.

En ese sentido, el comentarista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, se mostró molesto por el resultado y comentó que “los seis puntos que luce Chile en la tabla, obedezcan a lo que ha mostrado el equipo en la cancha ya no vale. Ya no vale quedarse con lo que se pudo hacer y lo que no. A partir de ahora hay que enfocarse en sacar puntos como sea”.

“Evidentemente, cuando se juega bien estás más cerca de ganar, pero ayer jugando bien no se ganó. Definitivamente hay que cambiar algunas cosas, porque en el casi casi no vamos a llegar a Qatar”, agregó.

Y, finalmente, fue rotundo: “Si no abrimos los ojos y no nos damos cuenta que así no llegamos al Mundial, realmente nos vamos a quedar abajo muchísimo antes de lo pensado. Y eso sí sería que dramático”.