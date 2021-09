[Video] Pato Yáñez: “En la banca de la Roja ningún jugador supera en nivel a los titulares”

La Selección chilena visitará a Colombia en un duelo clave para sus aspiraciones rumbo a Qatar con varias bajas en ataque. A las ya conocidas ausencias de Alexis Sánchez y Ben Brereton, la Roja no podrá contar con Eduardo Vargas por acumulación de tarjetas amarillas.

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez analizó esta situación y sostuvo que el combinado nacional no tiene jugadores que puedan cambiar el partido desde la banca. “Resulta que no hay ninguna certeza que esto pueda cambiar con lo que hay. Si no lo resuelve el sistema, es muy difícil a nivel individual”, indicó el panelista.

“Muchas veces se critica a Martín Lasarte por no hacer los cambios antes. ¿Y quien? Uno mira, ¿y quien va a entrar que pueda superar el nivel de los que hay? Ninguno. Hoy no hay ninguno”, agregó Yáñez.