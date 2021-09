Cristián Caamaño y Manuel de Tezanos sobre Lasarte: “En dos partidos no supo reaccionar ante los movimientos del rival”

En la previa del duelo entre Chile y Colombia por las Eliminatorias, Manuel de Tezanos y Cristián Caamaño analizaron el desempeño de Martín Lasarte al mando de la Roja y criticaron su falta de reacción en algunos pasajes de los partidos.

“Brasil cambió el partido desde la banca y ganó el partido. Lasarte, en cambio, no reaccionó bien ante la expulsión de Sornoza y eso es preocupante. El temor que tiene a arriesgar es lo que me preocupa que nos pueda dejar afuera del Mundial”, sostuvo Manuel De Tezanos.

“El problema de Lasarte es que está muy apegado al plan A y el plan B no lo estudió. Cada cosa debe estar planificada y trabajada, y no caer en la improvisación o en un cambio desesperada. Me parece que cometió dos errores en dos partidos y no supo reaccionar ante los movimientos del rival. Y ahora no hay margen”, complementó Caamaño.