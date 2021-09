Liverpool en pie de guerra: Klopp utilizará a los brasileños pese a prohibición de la FIFA

La polémica no se acaba en Inglaterra. El Liverpool tiene toda la intención de utilizar a los jugadores brasileños para el partido ante el Leeds United, pese a la prohibición reglamentaria de la FIFA.

Así lo han expresado diferentes medios ingleses, donde indican que el club dirigido por Jürgen Klopp no aceptará lo dictado en el reglamento, el cual expresa que si un club no presta a sus seleccionados, estos no podrán jugar por su equipo durante los cinco días posteriores a la fecha FIFA.

Recordemos que la Premier League fue una de las primeras competencias en negarse a ceder los seleccionados sudamericanos para la fecha triple de las Eliminatorias.

Si bien la decisión aún no está tomada la intensión del club es firme, por lo que de concretarse, el equipo de Alisson, Fabinho y Firmino corre el riesgo de perder el partido en el escritorio.