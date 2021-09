Liverpool se impone al Leeds de Bielsa en la Premier League

El Leeds United de Marcelo Bielsa no pudo como local y cayó por 0-3 ante el Liverpool de Jürgen Klopp, que tuvo a Mohamed Salah como protagonista.

A los 20’ de la primera etapa, el egipcio abrió el marcador para la visita, convirtiendo su gol número 100 en la Premier League (98 con Liverpool y 2 con Chelsea). En la segunda parte, en tanto, Fabinho estiró las cifras a los 50’. El tercero y definitivo fue obra de Sadio Mané a los 90+2’.

El encuentro dejó una impactante imagen. A los 60’, Pascal Struijk (Leeds) entró fuertemente contra Harvey Elliot, quien sufrió una grave lesión, debiendo abandonar el campo. Struijk, por su parte, fue expulsado por el juez del partido.

Con este resultado, Liverpool sumó 10 puntos, quedándose en el tercer lugar. Leeds, en tanto, se mantiene en la decimoséptima posición con dos unidades.

Three points at Elland Road, but all our thoughts are with Harvey ❤️

— Liverpool FC (@LFC) September 12, 2021