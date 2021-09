Insólito: Diego Forlán fue despedido por Zoom pero entrenó igual a su equipo al día siguiente

Diego Forlán no la pasa bien en su carrera como entrenador. El uruguayo fue despedido por Zoom de su segundo equipo como DT, pero fue a entrenar igual al día siguiente.

El ex jugador del Manchester United vivía su segunda experiencia como director técnico en el Atenas de la segunda división uruguaya, donde había llegado al final del primer semestre. Sin embargo, y tras la derrota en el primer partido de la segunda ronda ante el Rampla Juniors, los dirigentes armaron una reunión por Zoom y los despidieron.

Pero el ex DT de Peñarol hizo caso omiso al particular despido y se presentó al día siguiente a entrenar a su equipo. El uruguayo llegó junto a una escribana, porque no le habían comunicado el cese de forma oficial.

De esta forma, termina de forma insólita el despide de Diego Forlán en el Atenas, donde dirigió 12 partidos, consiguiendo un 47% de rendimiento.