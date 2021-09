Marcos Alonso deja de arrodillarse y propone nuevo gesto contra el racismo en la Premier League

En la Premier League es costumbre que los jugadores se arrodillen sobre el césped antes del inicio de los partidos. Este gesto que comenzó a aplicarse el año pasado, tiene como objetivo concienciar sobre la discriminación racial y la injusticia social.

Sin embargo, algunos jugadores han dejado de hacer este gesto. Uno de ellos es el futbolista del Chelsea, Marcos Alonso, quien decidió realizar su propio gesto. En lugar de arrodillarse, el español señala la manga de su camiseta donde dice “no al racismo”.

“Prefiero hacerlo de esta manera. Es mi manera de hacerlo. Creo que es otra manera. Y tal vez reo que está perdiendo un poco de fuerza al revés. Así que prefiero hacerlo así y demostrar que apoyo plenamente la lucha contra el racismo”, explicó Alonso a The Guardian.

“Estoy totalmente en contra del racismo y estoy en contra de todo tipo de discriminación. Prefiero poner mi dedo en la insignia donde dice ‘no al racismo’, como lo hacen en otros deportes o en el fútbol de otros países. Prefiero hacerlo de esta manera, y por supuesto, decir muy claramente que estoy en contra del racismo y que respeto a todos, complementó.

El jugador de los blues detalló que es algo que no ha conversado junto a sus compañeros. “No hemos hablado de eso. Estamos en el vestuario y somos una familia. Tengo una muy buena relación con todos. Amo a todos, y hasta ahora, no hemos hablado de eso. No creo que sea necesario, pero por supuesto, si tengo que hablar con alguien, diré lo mismo que acabo de decir y no creo que haya ningún problema. Por ahora prefiero apuntar la manga y eso es lo que haré”, aseguró el español.

Pero el lateral del Chelsea no es el único que ha dejado de arrodillarse en la previa de los partidos. Wilfried Zaha, delantero del Crystal Palace también dejó de aplicar el gesto. Según el atacante de origen marfileño, la acción ha perdido fuerzas.