Cristián Caamaño: “No es necesario un hombre como Castrilli para generar un cambio en el arbitraje chileno”

Javier Castrilli comandará la Comisión de Árbitros de Chile. El ex juez argentino que se vio involucrado en diversas polémicas en sus veinte años de carrera, llega luego de la salida de Jorge Osorio.

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño cuestionó el arribo del trasandino a la Comisión de Árbitros. “¿Por qué Castrilli? ¿Estableció un sistema de referato en Argentina que hoy es el modelo a seguir en el resto del mundo? No. ¿Fue el jefe de árbitros en Argentina y generó una revolución? Tampoco. ¿Trabajó en la AFA en la formación de árbitros? Tampoco“, criticó el panelista.

“Indudablemente uno se pregunta, ¿por qué Castrilli? Simplemente por lo mediático. Es un golpe de efecto para una persona que en los últimos años ha visto cómo se desarolla el arbitraje en Sudamerica, pero no ha tenido injerencia alguna en el arbitraje de su país. Colgó el silbato hace 23 años y nunca más trabajó como ex árbitro. ¿Es necesario un Castrilli para generar un cambio en Chile? Me parece que no”, concluyó Caamaño.