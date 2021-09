“En Chile no hay ningún Cagigao”: La discusión entre Cristián Caamaño y Patricio Yáñez

Durante la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño y Patricio Yáñez debatieron sobre el rol de Francis Cagigao como director deportivo de la selección chilena.

“En Chile no hay ningún Cagigao. No hay ninguno capaz de mover las estructuras y poner cimientos sólidos. Yo creo que no hay ningún chileno capacitado para esa pega”, sostuvo Yáñez.

“¿Y tú crees que Cagigao sí está capacitado? Lleva ocho meses y medio trabajando y no hemos visto ningún cambio todavía”, replicó Caamaño.

“Yo creo que hay técnicos nacionales capaces de dirigir a la Roja, estoy de acuerdo contigo. Pero un Cagigao en Chile no hay. Lo puedes buscar en cualquier estructura, pero no lo hay”, sentenció Yáñez.